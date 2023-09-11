مشيرة خطاب: لابد من التفرقة بين الحق في حرية التعبير ونشر الكراهية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المصري يمر بتغيرات كبيرة جداً في الوقت الحالي، ولكن من المهم أن يكون هذا التغيير في إطار القانون واحترام القانون وحرية الآخرين.

وأضافت "خطاب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه لابد من التفرقة بين الحق في حرية التعبير ونشر خطاب الكراهية والقذف والسب، مشيرة إلى أنه كلما زادت الشفافية تزيد فرصة التحكم في الضوابط.

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مستقل وغير تابع للحكومة، والمجلس يقدم رؤيته الخاصة لحالة حقوق الإنسان التي تتكون عن طريق منظومة الشكاوي.