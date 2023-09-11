عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشيرة خطاب: لابد من التفرقة بين الحق في حرية التعبير ونشر الكراهية

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المصري يمر بتغيرات كبيرة جداً في الوقت الحالي، ولكن من المهم أن يكون هذا التغيير في إطار القانون واحترام القانون وحرية الآخرين.

txt

مشيرة خطاب: أرسلنا التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية ومجلس النواب

txt

مشيرة خطاب: دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسان

 

وأضافت "خطاب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه لابد من التفرقة بين الحق في حرية التعبير ونشر خطاب الكراهية والقذف والسب، مشيرة إلى أنه كلما زادت الشفافية تزيد فرصة التحكم في الضوابط.

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مستقل وغير تابع للحكومة، والمجلس يقدم رؤيته الخاصة لحالة حقوق الإنسان التي تتكون عن طريق منظومة الشكاوي.

السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب القومي لحقوق الإنسان المجلس القومى لحقوق الإنسان برنامج الحياة اليوم حرية التعبير حقوق الإنسان رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

ترشيحاتنا

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ