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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استغرقت يوما واحدا.. البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة رسمية لـ إريتريا

الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 إلى السودان بعد زيارة رسمية إلى أريتريا إستغرقت يوماً واحداً . 

وأجرى البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، في أسمرة، حول الوضع في السودان مشيدا بمواقف أفورقي في مؤتمر جوار السودان الذي عقد في القاهرة يوليو الماضي.

وكان في إستقبال البرهان بمطار بورتسودان السيد مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس و عدد من السادة الوزراء. 

 وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف في تصريح صحفي أن الزيارة أكدت دعم أريتريا للسودان ووحدة أراضيه مشيراً لمواقف الرئيس الأريتري أسياس أفورقي المشهودة و التي عبر عنها في قمة دول جوار السودان وفي قمة الإيقاد بجيبوتي والتي هدفت لتعزيز السلام والإستقرار في السودان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا". 

وأشار "الصادق" إلى أن البرهان أطلع الرئيس الإريتري على الأوضاع في السودان على ضوء تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والجرائم و الإنتهاكات التي مارستها بحق الشعب السوداني. 

وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضاً للمبادرات المطروحة بشأن معالجة الأزمة السودانية وكيفية توحيدها  للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والإستقرار في البلاد.

بورتسودان مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان إريتريا الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي الوضع في السودان

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