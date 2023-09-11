تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن إدارة بايدن تقترب من الموافقة على إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية.

وذكرت “رويترز”، أن "إدارة بايدن تقترب من الموافقة على تسليم صواريخ بعيدة المدى مزودة بالقنابل العنقودية إلى أوكرانيا”، مشيرة إلى أن “أمريكا تدرس تزويد كييف بصواريخ “أتاكمز” التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر مزودة بقنابل عنقودية”.

ووفقا لمسيولين لم يذكر أسماءهم، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التسليم بعد.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس توريد صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكن لم يتم اتخاذ قرارات جديدة بعد في هذا الشأن.