القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون .. مصر تخطف أنظار العالم في يوليو| ماذا سيحدث؟

تتجه أنظار العالم إلى المتحف المصري الكبير، حيث أنه من المقرر أن يتم الافتتاح فى يوليو القادم من العام الجاري 2025، ووسط حالة من التأهب، تجري عملية نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.

نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون

ويفتتح يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 المتحف المصري الكبير أبوابه أمام العالم، حسب ما كشف عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في اجتماع سابق لمجلس الوزراء.

ورفعت وزارة السياحة والآثار، حالة الاستعداد القصوى استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير، يوم 3 يوليو المقبل.

ويجري وضع اللمسات النهائية لحفل الافتتاح العالمي، وكذلك نقل المجموعة الذهبية لمقتنيات الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير.

سيُنقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة، بعدما عرض مدى نحو قرن من الزمن في متحف القاهرة.

العالم يشاهد الحضارة الفرعونية

سيوفر المتحف المصري الكبير رحلة عبر 7 آلاف عام من التاريخ، فلم يعد أمام الزوار سوى بضعة أيام لمشاهدة القناع في المتحف المصري وسط القاهرة، قبل نقله إلى المتحف المصري الكبير، وتعد كنوز الملك توت عنخ آمون من بين القطع الأكثر استقطابا للزوار، وسيحتل قناعه الذهبي مكانة مرموقة في صالة عرض مخصصة.

وسيكون المتحف المصري الكبير "أكبر متحف لحضارة واحدة، وهي الحضارة الفرعونية".

ماذا نعرف عن القناع الذهبي توت عنخ آمون؟

يعد القناع الذهبي توت عنخ آمون، أهم وأشهر قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذي تم اكتشاف مقبرته في 4 نوفمبر 1922، والتي ضمن الكثير من الكنوز الفريدة والجميلة.

صنع قناع الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون في عصر الأسرة الثامنة عشرة من الذهب الخالص، ويبلغ ارتفاعه 54 سم، ويصل وزنه إلى أكثر من 11 كم من الذهب الخالص، والقناع مكون من طبقتين من الذهب.

يظهر الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون مرتديًا تاج رأس الملوك الشهير في مصر القديمة، الذي نطلق عليه اسم “نِمس”، وتزين التاج حية الكوبرا، رمز الربة "واجيت"، ربة ورمز مصر السفلى أو الدلتا، وأنثى العقاب، أو الربة نخبت، ربة ورمز مصر العليا أو الصعيد.

وكان ذلك الغطاء الخاص بالرأس معروفًا جدًا عند المصري القديم، ويتكون من خطوط متوازية، ويظهر الملك وهو يضع اللحية المعقوفة المقدسة الخاصة بالآلهة على ذقنه، وهي مُرصعة بالفاينس أو القاشاني، ومع الوقت، تلاشت وبهتت ألوان تلك الترصيعات، وصارت ذات لون رمادي شاحب.

كما توجد بالجزء الخلفي للقناع خطوط طولية من الأعلى إلى الأسفل، وهي عبارة عن خطوط طولية من الكتابة الهيروغليفية، وهي منقوشة على الذهب.

افتتاح المتحف المصري الكبير

يعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري متخصص في الحضارة الفرعونية، بمساحة بلغت 480,000 متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمتد على مدى 7,000 عام من التاريخ المصري القديم، مع ما يقرب من 50,000 قطعة معروضة.