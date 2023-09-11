رئيس البرازيل: حرب أوكرانيا ترهق البشرية

قال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، إن حرب روسيا وأوكرانيا ترهق البشرية.

وحسب شبكة “سي إن إن” البرازيلية، قال لولا دا سيلفا، إن “القتال في أوكرانيا أدى إلى حقيقة أن الصراع يستنزف المجتمع الدولي”.

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يدرك أن هذه الحرب ترهق البشرية، إنها تستنزف الناس بالفعل".

وفي وقت سابق، قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، إن الإرهاب تحول إلى ظاهرة معقدة بسبب قصر نظر الغرب، وبالإضافة إلى الجانب القانوني الجنائي، هناك عوامل سياسية واقتصادية وإعلامية وغيرها من العوامل، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال كوكوف، إن “هناك العديد من الأمثلة على الدول الغربية التي تستخدم الأساليب الإرهابية في الجغرافيا السياسية وتغرس الأيديولوجية الدينية الزائفة الكارهة للبشر”.

وأضاف: "لكن نتيجة لكل هذه المناقشات، توصلنا إلى فهم واضح أن التصرفات التدميرية وقصيرة النظر للغرب الجماعي أصبحت حاسمة في تحويل الإرهاب بفهمه الكلاسيكي إلى ظاهرة معقدة”.