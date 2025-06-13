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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تسونامي جرينلاند.. العلماء يكشفون أسباب الهزات الأرضية المتتالية

زلزال
زلزال
أحمد أيمن

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء الفرنسية "CNES" عن اكتشاف مثير يتمثل في أول دليل مباشر على موجتين عملاقتين من "تسونامي" اجتاحتا أحد المضائق الجليدية في شرق جرينلاند.

هذه الظاهرة الزلزالية غير المعتادة أربكت العلماء لمدة أشهر، حيث تسببت في هزات أرضية استمرت بشكل استثنائي لتسعة أيام متواصلة.. فما القصة؟

ماذا حدث في جرينلاند؟

وفقًا لدراسة علمية حديثة نُشرت هذا الأسبوع، استطاع القمر الصناعي "SWOT"، الذي تم تخصيصه لرصد المياه السطحية على كوكب الأرض، من رصد هذه الظاهرة بدقة غير مسبوقة، ما يمثل خطوة فارقة في استخدام تكنولوجيا الفضاء لرصد التغيرات المناخية الطبيعية في المناطق القطبية النائية.

وقع الحدث في مضيق "ديكسون" الجليدي، والذي يُعد من المناطق النائية في شرق جرينلاند. اجتاحت المضيق موجتان عملاقتان، حيث وصل ارتفاع إحداهما إلى نحو 200 متر، واستمرت في التأرجح داخله في حركة مستمرة تُعرف علميًا بظاهرة «التموجات المغلقة» أو "Seiches". 

وأدت هذه الحركة غير المعتادة إلى توليد موجات زلزالية تم التقاطها بواسطة أجهزة الرصد في جميع أنحاء العالم، رغم عدم تسجيل أي زلزال تقليدي يفسر هذه الاهتزازات.

أسباب الهزات الأرضية المستمرة

لم يكن بالإمكان رؤية هذه الموجات العملاقة بواسطة الأقمار الصناعية التقليدية نظرًا لضيق المضيق وتعقيد تضاريسه. لكن القمر الصناعي "SWOT"، المجهز بتقنية دقيقة تُعرف بـ"KaRIn"، استخدم ذراعين بطول 10 أمتار وهوائيين متقابلين لقياس التغيرات الطفيفة في سطح الماء بدقة تصل إلى 2.5 سنتيمتر، وعلى عرض يصل إلى 50 كيلومترًا.

في البداية، أربكت الظاهرة الباحثين بسبب غياب أي نشاط زلزالي يفسر استمرار الاهتزازات الأرضية لمدة تسعة أيام. ومع ذلك، قاد تحليل البيانات الزلزالية وصور الأقمار الصناعية العلماء إلى سيناريو محتمل: انهيار أرضي ضخم ناتج عن ذوبان سريع للجليد بسبب التغير المناخي، ما أدى إلى توليد الموجتين العملاقتين داخل المضيق الجليدي. 

ومن خلال الجمع بين البيانات الفضائية وتحليل الموجات الزلزالية القادمة من آلاف الكيلومترات، تمكّن الباحثون من إعادة بناء الحدث بتفاصيله الدقيقة.

التأثيرات المناخية على الكوكب

يقول توماس موناهان، الباحث الرئيسي في الدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة أكسفورد، إن ما يتم رصده اليوم هو بداية لظواهر طبيعية غير مألوفة ناتجة عن تغيّرات المناخ المتسارعة.

وأشار إلى أن هذه الموجات لم يكن بالإمكان رصدها لولا التقنيات الحديثة في متابعة سطح الأرض من الفضاء.

وبحسب العلماء، تمثل هذه الدراسة علامة فارقة في علوم المناخ والجيولوجيا، ليس فقط بسبب الظاهرة الفريدة التي توثقها، بل أيضًا بسبب الطريقة المتكاملة التي تم بها تحليلها من الفضاء إلى باطن الأرض. 

ويأمل العلماء أن تفتح نتائج هذا الحدث آفاقًا جديدة لفهم العلاقة بين ذوبان الجليد والنشاط الزلزالي، كما تعزز من دور الأقمار الصناعية في مراقبة كوكب يتعرض للتغيرات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

جرينلاند تسونامي جرينلاند أخبار الزلازل أسباب الهزات الأرضية القمر الصناعي SWOT

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