مصرع 6 أشخاص في حادث إطلاق نار باليونان

لقي ستة أشخاص مصرعهم بالرصاص في بلدة ساحلية شرق أتيكا اليوم الاثنين في حادث إطلاق نار قرب العاصمة اليونانية أثينا.

وقالت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، إن حادث إطلاق النار في حرب عصابات بين الجماعات الإجرامية المتنافسة، وتم اكتشاف جثث الرجال داخل وبجانب سيارة تحمل لوحات ترخيص ألمانية. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن المتوفين قد يكونون من أصل ألباني، رغم أن الشرطة اليونانية لم تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهويتهم.

وبحسب شهود تحدثوا إلى الصحيفة اليونانية، سُمع دوي عشرات الطلقات حوالي الساعة السادسة مساءً بتوقيت اليونان قادمة من تقاطع شارعي أريونوس وأكروبوليوس في أرتيميدا، وهي بلدة تبعد حوالي 20 كيلومترًا عن أثينا.

وقال أحد السكان: "سمعنا طلقات نارية، وابلاً من الطلقات العديدة"، بينما قال آخر إنه "كان في المنزل وفجأة سمعت طلقات نارية، أكثر من 100-150 طلقة”.

وتابع "في البداية اعتقدت أن هناك حفل زفاف، وخرجت وذهبت لأرى ما يحدث وكان ما رأيته مروعًا حقًا قُتل أربعة أشخاص في السيارة واثنان في الخارج، اتصلت بالشرطة، لقد جاءوا هذا ما رأيته وهذا ما سمعته، وقال شاهد آخر: “حوالي الساعة السادسة إلا ربعا”.

وقال العديد من شهود العيان إن الحادث الدامي استمر لبعض الوقت، بينما وصف أحدهم الطلقات النارية بالسريعة وبدا أنها "أطلقت من أسلحة أوتوماتيكية من الجانبين".