ضياء السيد: موديست مهاجم خطير سيفيد الأهلي.. ومواجهة اتحاد العاصمة صعبة

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري أمام المصري وبيراميدز ستكون صعبة، مشيرا إلى أن كل الفرق من المفترض أن تكون استعدت بشكل قوي، وقامت بضم عناصر جيدة، لكن المواجهات الكبرى عندما تأتي في الجولات الأولى؛ تكون صعبة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك أندية كبيرة لديها إمكانيات في الموسم الماضي كانت تعاني وأكثر من نصف الفرق كانت تصارع الهبوط، الأزمة أن معظم الفرق تقترب في المستوى، والفارق يكون كبيرا بين أندية المربع الذهبي وباقي الأندية، وفريق المصري قام بإعداد جيد وضم صفقات مميزة أيضا، بجوار الأهلي والزمالك وبيراميدز، وكذلك أندية سيراميكا كليوباترا وزد، لكن بالتأكيد هناك تفاوت في المستوى سيظهر بشكل كبير بين فرق الدوري".

وواصل: “رتم المباريات الودية يختلف بكل تأكيد عن المواجهات الرسمية، لكن ليس مؤشرا لأي شيء، والجهاز الفني يقوم باكتشاف بعض أوجه القصور؛ من أجل تلافيها في المباريات الرسمية، ومعالجة أي خلل فني خلال فترات الإعداد، ومباراة الأهلي والمصري في بداية الدوري ستكون صعبة”.

وأكمل: "هناك لاعبين يتم الدفع بهم في الأهلي بناءً على دراسة الخصم من جانب محلل الأداء ومارسيل كولر، كذلك رؤية المدير الفني للأهلي ستكون مختلفة في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري سواء بالدفع بـ أفشة أو إمام عاشور وأرى أن لقاء الأهلي ضد اتحاد العاصمة صعب ويحتاج لصبر وذكاء في التعامل معه من جانب الأهلي".

وأضاف: "الجاهزية الفنية بالنسبة للفرنسي موديست ستحسم مشاركته في المباراة بكل تأكيد، لو جاهز بدنيًا؛ فلا مانع من مشاركته أساسيًا، خصوصًا أنني شاهدت له فيديوهات تؤكد بأنه لاعب قوي وسيفرق كثيرا لو كان جاهزًا بنسبة 100%، وكنت أتابع الدوري الألماني في الموسم الماضي، وهو يمتلك قوة وسرعة ورشاقة بالإضافة لعامل الطول، وهو مهاجم خطير وأتمنى أن يستفيد النادي منه".

وأكد: "لا يوجد وقت لموضوع التجانس والتأقلم وغيره، من الأفضل الدفع بـ الصفقات الجديدة مثل موديست بشكل فوري، خصوصا أنه لاعب يمتلك خبرات، وبالتأكيد سيكون مفيدا للظهيرين في إرسال العرضيات، والأهلي أيضا لديه ميزة في الاختراق من العمق، ولكن الأهلي كان يُعاني من أزمة في استغلال الكرات العرضية".

وأشار ضياء السيد، إلى أن مباريات كأس الرابطة من المفترض إقامتها خلال فترات التوقف الدولي، والدفع بلاعبين شباب من جانب الأندية، مشيرا إلى أنه كان يجب وضع المواعيد الخاصة بمباريات الدوري، خصوصا بعدما أقيمت حفل كبير للقرعة، كما أن الكاف أعلن عن مواعيد بطولاته بشكل رسمي.

وأوضح: "أتمنى أن يتم انتظام مسابقات الكرة المصرية في الموسم الجديد، وأتمنى أيضًا أن يكون هناك تصور مختلف لملف الجماهير فما معني أن يكون لكل نادٍ 5 آلاف مشجع، بينما الأهلي في مواجهة سيراميكا وفاركو سيتواجد فقط الخمسة آلاف، ويجب زيادة الأعداد الجماهيرية، لأن الجمهور مهم للغاية، لأن شكل الدوري المصري يحتاج لوجودهم في الموسم المقبل، مع وضع ضوابط معينة وعقوبات حال تجاوز أي جماهير".

وأتم: "أسوأ أجندة دولية لمنتخب مصر في شهر سبتمبر، ومكروهة من مدربي المنتخبات والفرق، ويجب أن تكون هناك مباريات ودية للمنتخبات في الفترات المقبلة، وخطوات فيتوريا طبيعية، وأتمنى أن يتم التعامل جيدا مع مواجهة تونس الودية، وهذه المواجهات هامة لتجهيز اللاعبين فنيا وسيستفيد منها الجهاز الفني".