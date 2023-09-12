أمين عام مجلس الإمارات: ليس هناك ما يمنع تدشين الـ«بريكس» لعملته الخاصة

أوضح جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، أن التغييرات هي جزء من الطبيعة البشرية والتاريخ، وهناك تغييرات دائمة تحدث على الساحة العالمية سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه من الأفضل دائمًا أن يكون لديك خيارات متعددة، حيث يعكس ذلك أسس الرأسمالية، والأمر لم يعد مقتصرًا على اقتصاد اشتراكي يقيد الاختيارات.

وأضاف أنه يمكن للدول والمجموعات الاقتصادية كالـ«بريكس» أن تبتكر وتؤسس عملاتها الخاصة، كما فعل الاتحاد الأوروبي بإطلاق اليورو، وهذا أمر طبيعي في سياق الاقتصاد الحر والتنافسية العالمية.