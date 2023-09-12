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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أول صورة للفرنسي موديست بقميص الأهلي بعد إعلان التعاقد معه

صدى البلد

أعلن النادي الأهلي، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنتوني موديست، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو تقديمي للاعب تحت عنوان: "هنا القاهرة .. هنا التاريخ .. هنا الأهلي .. مرحباً بنسر جديد في قلعة المجد".

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن موديست أصبح لاعبًا رسميًا في الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2024 مع وجود عام إضافي.

موديست بقميص الأهلي 

وقال مصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن موديست خضع لجلسة تصوير قبل قليل بإستاد مختار التتش بعد ان وصل من مطار القاهرة مباشرة الى مقر النادي بالجزيرة.

وبعد إغلاق ملف التعاقد مع المهاجم الجديد، يستعد الأهلي حاليًا لمواجهة السوبر الأفريقي التي ستقام في المملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير بالقاهرة في الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، قبل أن يعلن السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني، القائمة التي سيغادر بها للمملكة العربية السعودية في رحلة يترأسها العامري فاروق نائب رئيس النادي، وسيرافقها عدد من أعضاء مجلس الإدارة علي نفقتهم الشخصية.

وسيتدرب الفريق بالسعودية علي أحد الملاعب الفرعية هناك ليومين قبل خوض المباراة يوم الجمعة ثم العودة مساء السبت استعداداً لمباريات الدوري .

مهاجم الأهلي الجديد

مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
مهاجم الأهلي الجديد
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