عبدالجليل: مواجهة مصر أمام تونس مفيدة.. وعمر كمال يصلح للعب ظهيرا أيسر

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام تونس جيدة للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، مشيرا إلى أن منتخب نسور قرطاج من أقل منتخبات شمال افريقيا فنيا، بعد تفوق الجزائر والمغرب خلال السنوات الأخيرة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي من الوارد ان يحصلا على فرصة اللعب مع منتخب مصر في خط الدفاع، كذلك يوجد عمر كمال عبدالواحد من الممكن أن يلعب في الجبهة اليسرى".

وأضاف: " التشكيل الأفضل لمنتخب مصر بيكهام وعلي جبر ومحمود مرعي وعمر كمال عبدالواحد، ومحمود حمادة وطارق حامد وحمدي فتحي، وصلاح ومرموش ومصطفى محمد".

وواصل: "مصطفى فتحي يقدم مستوى طيب وقد يشارك في الشوط الثاني، ومنتخب تونس يضم لاعبين مخضرمين وبعضهم كبير في السن".

وزاد: "علي معلول سيكون عليه ضغط كبير خلال المباراة، لو لعب اساسيا في ظل وجود محمد صلاح".

وأتم: "اتوقع فوز منتخب مصر بهدفين نظيفين على تونس".