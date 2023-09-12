بالأحمر العنابي.. تسريب صور iphone 15 قبل ساعات من إطلاقه رسمياً

يفصلنا عن الحدث التقني الأبرز فى العالم لسنة 2023 ساعات معدودة، حيث ينتظر الملايين من عشاق هواتف آيفون الشهيرة لحظة الإعلان عن سلسلة iphone 15.

آيفون 15 برو

إلا أنه نجحت بعض المواقع التقنية فى الحصول على تسريبات شبه مؤكدة عن التصميم النهائي لشكر هاتف آيفون 15 الجديد، قبل إعلانه رسمياً من قبل تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ آبل الأمريكية فى الثامنة مساء اليوم.

iphone 15 Pro

أظهرت الصور اللون الجديد لسلسة iphone 15 Pro وهو “الأحمر العنابي”، بجانب مجموعة من الألوان لسلسة iphone 15، بجانب الإستغناء عن منفذ الشاحن الشهير من نوع lightning بأخر من نوع Type C الأكثر انتشاراً، بعد توصية الاتحاد الأوروبي بضرورة توحيد منافذ الشحن للهواتف الذكية من نفس النوع.

ومن المتوقع أن يتم التخلص من زر الصامت الشهير القديم، بأخر جديد سيكون بالضغط بدلاً من الزر الحالى التقليدي.

شاحن آيفون التقليدي

كما أفادت التسريبات أن سلسلة iphone 15 سيزداد سعرها الرسمي عن الأسعار الحالية بمعدل 100 دولار أمريكي لكل إصدار، وستحسم آبل هذه التسريبات مع الحدث الأبرز لها فى اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر.

ألوان سلسلة آيفون 15

وسيشهد الحدث إطلاق سماعة جديدة من فئة AirPods Pro، كذلك ساعة ذكية جديدة، بجانب نظام التشغيل الجديد ios 17.