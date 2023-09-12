غدا.. عرض فيلم «عبده داغر» في مركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية، في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، يعرض خلالها الفيلم التسجيلي "عبده داغر"، للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر".

وأوضح المركز القومي للسينما- في بيان- أن أحداث الفيلم تدور حول حياة والملحن والموسيقار عبده داغر، ويتم عرض العمل للمرة الثانية خلال شهر، وذلك بناء على طلب جمهور المركز، الذين أبدوا إعجابهم بالفيلم في أثناء مشاهدته.

ونوه المركز القومي للسينما بأنه من المقرر أن يتم تنظيم لقاء مفتوح مع الجمهور عقب عرض الفيلم للحديث عن حياة الموسيقار عبده داغر، التي بدأت من الحارة المصرية، وكيف حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين في العالم.

وأشار المركز القومي للسينما إلى أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، ويتم إتاحتها مجانا للجمهور من عشاق السينما.