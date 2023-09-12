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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهدوء يسيطر على عين الحلوة.. ومصادر: لا نستبعد تمدد الاشتباكات خارج المخيم

مخيم عين الحلوة -
مخيم عين الحلوة - أرشيفي

أفادت صحيفة “هنا لبنان” بأن الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة بعد ليلة عاصفة تخللتها أصوات الرشقات النارية، رغم إعلان وقف إطلاق النار في المخيم.

وكان  تم  إعلان الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار على أثر اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومتابعة تسليم المطلوبين في اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود.

فيما نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر أمنية أن الوضع السائد في مخيم عين الحلوة ينذر بتطور الأمور إلى ما هو أخطر مما يحصل حاليًا، مشيرة إلى أن “الوقائع التي تتدحرج في المخيم منذ اغتيال العرموشي تؤكد أن هذا التوتر مدروس ومتعمد ولا نخرج من حسباننا احتمال أن يتمدد إلى سائر المخيمات الفلسطينية”.

وقالت المصادر إن استهداف المناطق اللبنانية في صيدا وجوارها بالرصاص والقذائف من داخل المخيم، وكذلك استهداف مواقع الجيش اللبناني في محيط المخيم ليس بريئًا وينطوي على محاولة واضحة لتوسيع رقعة التوتير إلى خارج المخيم وجر الجيش إلى هذه المعركة.

كما اتهمت المصادر بعض العناصر الخارجية والتي أسمتها "المايسترو" والتي تدير ما يحدث داخل المخيم بهدف فرض وقائع دراماتيكية تمهد إلى ضرب الأمن والاستقرار في لبنان.

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