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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أعلن الأمن العام في لبنان، اليوم الأثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة العمل الفلسطيني على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومتابعة تسليم المطلوبين.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بالأسلحة الرشاشة والقذائف في مخيم عين الحلوة صباح يوم السبت، بين "حركة فتح" والمجموعات المتشددة على جبهة حي حطين.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "الهدوء التام ساد صباحًا مخيم عين الحلوة بعد نجاح مساعي مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب وجهوده الحثيثة مع كل القوى اللبنانية والفلسطينية في فرض قرار وقف لإطلاق النار منذ السابعة من مساء أمس، الجمعة، بين طرفي الاقتتال على محاور البركسات الطوارئ وحي البستان، الذي لم تتجاوز خروقاته ليلاً حدود الرشقات النارية والقاء القنابل التي انعدمت مع ساعات الصباح".

وعقد اجتماع في منزل أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لمتابعة تطبيق قرارات هيئة العمل الفلسطيني المشترك، "وعلى رأسها التزام تثبيت وقف إطلاق النار وصولاً إلى آلية تسليم المطلوبين في قضية أبو أشرف العرموشي وتمكين القوة المشتركة من القيام بمهامها لجلبهم بصيغة تضمن عدم استمرار الإضرار بأمن وأمان المخيم والجوار وتحقيق بند إخلاء المسلحين من مدارس الأونروا".

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