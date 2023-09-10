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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأونروا بشأن تجدد اشتباكات عين الحلوة في لبنان

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أعلنت منظمة الأونروا، اليوم الأحد، أنها فتحت مراكز إيواء لاستيعاب أكثر من  750 نازحا من المعارك الدائرة بمخيم عين الحلوة في لبنان.

وقالت الأونروا في بيان لها، أنها تدعو كافة الأطراف بمخيم عين الحلوة في لبنان إلى وقف أعمال العنف.

وأشارت الأونروا، إلى أنه على كافة أطراف الصراع بمخيم عين الحلوة في لبنان حماية المدنيين والامتناع عن مهاجمة المدارس والمشافي

وتجددت الاشتباكات المسلحة بالأسلحة الرشاشة والقذائف في مخيم عين الحلوة صباح اليوم، السبت، بين "حركة فتح" والمجموعات المتشددة على جبهة حي حطين.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "الهدوء التام ساد صباحًا مخيم عين الحلوة بعد نجاح مساعي مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب وجهوده الحثيثة مع كل القوى اللبنانية والفلسطينية في فرض قرار وقف لإطلاق النار منذ السابعة من مساء أمس، الجمعة، بين طرفي الاقتتال على محاور البركسات الطوارئ وحي البستان، الذي لم تتجاوز خروقاته ليلاً حدود الرشقات النارية والقاء القنابل التي انعدمت مع ساعات الصباح".

وعقد اجتماع في منزل أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لمتابعة تطبيق قرارات هيئة العمل الفلسطيني المشترك، "وعلى رأسها التزام تثبيت وقف إطلاق النار وصولاً إلى آلية تسليم المطلوبين في قضية أبو أشرف العرموشي وتمكين القوة المشتركة من القيام بمهامها لجلبهم بصيغة تضمن عدم استمرار الإضرار بأمن وأمان المخيم والجوار وتحقيق بند إخلاء المسلحين من مدارس الأونروا".

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