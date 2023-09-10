استمرار التوتر والاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

لا يزال التوتر يسيطر على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، بسبب الاشتباكات التي تحدث هناك بشكل متقطع، رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، أنّ الوضع الأمني متوتر في مخيم عين الحلوة،

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات تدور عند نقطة المحور الغربي للمخيم حي حطين جبل الحليب، ويسمع دوي القذائف التي تخطت حدود المخيم لتطاول أماكن الجوار حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية، مشيرة إلى نسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا.

وكشف موقع النشرة اللبناني، عن اشتداد وتيرة الاشتباكات بالمخيم في محور الرأس الأحمر والطيرة.

وكان عدة أشخاص قد قتلوا وأصيب آخرون في الاشتباكات التي تجددت في المخيم منذ يوم الخميس الماضي.

يذكر أن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قالت أمس السبت إن عدد ضحايا الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان ارتفع إلى أربعة قتلى و60 مصابا.

مخيم عين الحلوة هو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ودفعت الاشتباكات الأخيرة سكان المخيم والمنطقة المحيطة به إلى الفرار.