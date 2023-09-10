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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 5 عسكريين بعد سقوط قذيفة على مركز للجيش اللبناني قرب عين الحلوة

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بإصابة 5 عسكريين بعد سقوط قذيفة على مركز للجيش اللبناني قرب مخيم عين الحلوة.

وحسب الإعلام اللبنانية، قال مصدر عسكري لبناني، إن “الجيش استخدم السلاح ردا على استهداف مركزه قرب مخيم عين الحلوة”.

ولا يزال التوتر يسيطر على مخيم  عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، بسبب الاشتباكات التي تحدث هناك بشكل متقطع، رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم  الأحد، أنّ الوضع الأمني متوتر في مخيم عين الحلوة،

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات تدور عند نقطة المحور الغربي للمخيم حي حطين جبل الحليب، ويسمع دوي القذائف التي تخطت حدود المخيم لتطاول أماكن الجوار حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية، مشيرة إلى نسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا.

عين الحلوة لبنان الجيش اللبناني

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