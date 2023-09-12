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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثبات الدولار ومفاجأة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه.. اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والدولار

الدولار والعملات الأجنبية..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية داليا أيمن، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 12- 9-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.17 جنيه للبيع، و 33.06 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.71 جنيه للبيع، و38.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.26   جنيه للبيع، و99.92 جنيه للشراء.

الدولار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية سعر الدولار اليورو

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