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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تتغير توقيتات غلق المحال التجارية من مولات ومقاهى وكافيهات وورش في الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجارى وذلك طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية  برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية صيفيا وشتويا.

وهناك مواعيد شتوية لغلق المحال التجارية طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال وتبدأ تطبيقها في الخميس الأخير من شهر سبتمبر كل عام حتى الجمعة الأخير من شهر ابريل من كل عام .

بداية المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية عام 2023

وهذا العام 2023 تبدأ المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية من المولات والكافيهات والمقاهي والورش ، بداية من الخميس الموافق 28  سبتمبر 2023.

وستستمر تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل عام 2024  طبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية العامة برئاسة اللواء هشام  آمنة وزير التنمية المحلية.

 و يتم استثناء محال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.

وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال "المواعيد الشتوية"، علي ان يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية   الساعة  12 مساءا يوميا ، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والأعياد والإجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات إلى 1 صباحا.

و تغلق المحال والمولات التجارية  الساعة 10 مساءا ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والأعياد .

 بينما تعمل  خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24 ساعة). 

موعد تغيير توقيتات غلق المحال هشام امنة التنمية المحلية مواعيد غلق المحال المواعيد الشتوية

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