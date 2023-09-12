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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد فيديوهات مفبركة.. الأمن يكشف إدعاء كاذب بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

ارشيفية
ارشيفية

صرح مصدر أمنى، أن مقاطع الفيديو التى تناولها أحد العناصر الهاربة بالخارج بزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التى يدعى إنها خاصة بهم .

وشدد المصدر الأمني، أن ذلك يأتي فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام .

وأكد المصدر، أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيهم الأشخاص الواردة بتلك الإدعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتريات المراكز ويحضرون جلسات المحاكمة فى القضايا المتهمين فيها ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات والقائمين عليها.

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