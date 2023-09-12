تعرف على التحويلات المرورية تزامناً مع الأعمال بمحور المشير طنطاوي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوى .



الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى فى الإتجاه القادم من نفق التسعين تجاه محور المشير محمد على فهمى مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة الموازى لمحور المشير ، بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.



ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.