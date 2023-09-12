صحف الإمارات | إعلان درنة مدينة منكوبة.. روسيا تعود لاتفاق توريد الحبوب.. وزعيم كوريا الشمالية يزور موسكو



بريطانيا تتهم روسيا باستهداف سفينة شحن مدنية

محمد بن زايد يؤكد تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال في المغرب

الإمارات تعلن بدء الحملات الانتخابية للمرشحين

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

الإمارات تعلن العثور علي جثمان الطيار الثاني



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الخليج؛ تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف للصحفيين، بإن بلاده ستعود إلى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود «في نفس اليوم» الذي تُنفذ فيه شروط موسكو المتعلقة بصادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي في نيودلهي:«عندما تُنفذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات أمام صادراتنا من الحبوب والأسمدة، سنعود في اليوم نفسه إلى التنفيذ الجماعي للشق الأوكراني من مبادرة البحر الأسود».



وأضاف لافروف «لم يتعهد أحد، بمن فيهم (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريس، بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المالي العالمي سويفت»، مشيراً إلى أن وحدة البنك في لوكسمبورغ ليس لديها ترخيص لإجراء العمليات المصرفية وتخطط للإغلاق.

وأشارت الصحيفة كذلك الي اعلان الحكومة الليبية الاثنين، درنة مدينة منكوبة جراء الإعصار «دانيال»، الذي ضرب مساء الأحد العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوباً بأمطار غزيرة وعواصف، أغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما ذكرت وسائل إعلام أن عدد القتلى ارتفع إلى 150 قتيلاً.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لأمطار غزيرة تملأ شوارع بعض المدن الليبية كالعاصمة طرابلس، وبنغازي ودرنة والبيضاء والمرج.



وسقط على شمال ليبيا أكثر من ثلثي معدل هطول الأمطار السنوي في يوم واحد وعادة ما يبلغ متوسط هطول الأمطار في مناطق شمال ليبيا حوالي 270 مليمتراً على مدار العام، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وسقط على مدينة المرج بليبيا 185 مليمترًا من الأمطار خلال 24 ساعة، في حين تلقت مدينتا بنينا ودرنة ما يتراوح بين 70– 100 مليمتر من الأمطار.

وهذه الأمطار هي نتيجة بقايا نظام ضغط منخفض قوي جدا، والذي أُطلق عليه رسميًا اسم الإعصار «دانيال»، من قبل خدمات الأرصاد الجوية الوطنية في جنوب شرق أوروبا.

وكان «دانيال» تسبب بفيضانات كارثية لليونان، الأسبوع الماضي، قبل أن ينتقل إلى البحر المتوسط، ويتحول إلى إعصار استوائي يعرف باسم «ميديكان».

وتؤثر بقايا العاصفة على شمال ليبيا وتتجه ببطء شرقاً نحو شمال غرب مصر، وربما يصل معدل هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين إلى 50 مليمتراً.

كما لفتت الصحيفة الي اتهام بريطانيا لروسيا، الاثنين، باستهداف سفينة شحن مدنية في ميناء مطل على البحر الأسود يوم 24 أغسطس الماضي، في هجوم صاروخي لم يسبق تأكيده قالت عنه بريطانيا إن الدفاعات الأوكرانية نجحت في إحباطه.

كما سلطت صحيفة الوطن الإماراتية الضوء علي الاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس الإمارات محمد بن زايد مع ماك حيث اعرب عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في #المغرب، مؤكدا تضامن الإمارات مع المملكة ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأشارت الصحيفة أيضا الي إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن بدء الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر من 11 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر القادم.

فيما اهتمت صحيفة البيان الإماراتية مغادرة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيونغ يانغ في قطار متوجها إلى روسيا حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم "غادر بالقطار لزيارة روسيا الاتحادية".

ويعتقد الخبراء أن الاجتماع المرتقب في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، قد يركز على صفقة أسلحة فيما يعتقد أن بوتين يسعى للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية للحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة كذلك الي؛ إعلان مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) ، أن زلزالاً قوته 6.2 درجات ضرب هالماهيرا في إندونيسيا.

كان المركز قد أعلن، أول من أمس، أن زلزالاً بقوة 5.9 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

والمحت الصحيفة الي عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف" والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس.

وكانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.

ولا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة. وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.