صحف الكويت| الحكومة تنفي فرض ألف دولار على سائحي القاهرة.. حبس طبيب مصري.. والعاصفة دانيال تصل الإسكندرية

مصرتعلن إصدار 22 رخصة ذهبية.. وتأسيس أول 30 شركة إلكترونياً

هولتسنايدر: الكويت شريك قوي ومهم للولايات المتحدة والعالم

28 الجاري إجازة بمناسبة المولد النبوي في الكويت

تسريع إجراءات استكمال ميناء مبارك الكبير

توقعات الطقس الكويتية .. جو شديد الحرارة

روسيا نقترح إلغاء التأشيرات السياحية للكويت

ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة



تناولت صحف الكويت تقارير عن مصر والعاصفة دانيال وتعزية قادة الكويت لليبيا في ضحايا العاصفة، علاوة على أخبار متفرقة.

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، كشف المركز الإعلامي ل‍مجلس الوزراء المصري، عن أنه في ضوء ما تردد من معلومات بشأن إصدار مجلس الوزراء قرارا بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، نفى مجلس الوزراء ذلك، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، التقى د ..مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الأول حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.

وخلال اللقاء أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار خلال الأشهر الماضية أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحا في هذا الإطار أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة.

وفي هذا الصدد، أوضح حسام هيبة، أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.

ذكرت الأنباء، استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفير بيرو بالقاهرة، خوسيه بيتانكورت خيسوس، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، حيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار في البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما تجري العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية.

كويتيا، طالب النائب د ..بدر الملا وزير المالية فهد الجارالله بأن تكون المبالغ المنقولة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال وفقا للقيمة العادلة للأصل وليست وفقا للقيمة الاسمية أو التكلفة وسرعة بحث الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتقوية الحالة المالية للدولة.

وأكد الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ضرورة تقييم الأصل المنقول والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال والمقدرة بأكثر من 24 مليار دينار وليس 2.5 مليار دينار.

وأوضح الملا أن هذا الأمر سيوفر ما يزيد على 20 مليار دينار لصندوق الاحتياطي العام دون الدخول في مشاكل الدين العام أو الضرائب وغيرها من الأمور التي تمس جيب المواطن.



وأوردت الأنباء، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر ان هجوم 11 سبتمبر الإرهابي غيَّر من استراتيجية العالم بأكمله في التعامل مع الارهاب، ولم يكن الأميركيون وحدهم من فقدوا حياتهم، بل المئات من أقرانهم الذين كانوا يعيشون ويعملون ويزورون الولايات المتحدة، مضيفا ان العالم أجمع قد صدم بهذا الهجوم واجتمعت الدول وأدانته وتشاركنا في تحالف ضد تنظيم القاعدة حتى اليوم، حيث تستمر شراكتنا في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال بذكرى ضحايا 11 سبتمبر والذي أقيم في معسكر عريفجان صباح امس.

وذكرت الصحيفة، قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس الموافقة على تعطيل العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية يوم الخميس الموافق 28/9/2023 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بأن مجلس الوزراء الكويتي الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، شدد على اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع التنموية في البلاد، حيث أحيط علما بتوصية اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير.

من جانبها قالت صحيفة القبس الكويتية، أعلنت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس عن زيارة قريبة لنائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى بريطانيا.

وقالت لويس رداً على سؤال لـ القبس إنه يجري الإعداد للقاء مرتقب يجمع بين ولي العهد والعاهل البريطاني الملك تشارلز.

وعما إذا كان سيتخلل الزيارة توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، قالت لويس: إن الغرض من الزيارة هو الاحتفال بالعلاقات الثنائية والروابط التي تجمع البلدين، والأسرة الحاكمة في الكويت والعائلة الملكية، ولا أعلم ما إذا كان سيتم توقيع اتفاقيات في أي مجال أم لا.

وعن تحديد موعد هذه الزيارة، قالت لويس: لم يحدد حتى الآن، ونأمل أن تكون في القريب العاجل.



وذكرت صحيفة القبس، أيدت محكمة الجنح المفوضة بدائرتها الثانية «معارضة» الحكم الغيابي الصادر بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لطبيب استشاري مصري، وذلك لتقديمه شهادة خبرة مزورة.



لفتت الصحيفة، إلى أن ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ 44ر94 دولار في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 92ر93 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت سنتا واحدا ليبلغ عند التسوية 64ر90 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا ليبلغ 29ر87 دولار.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

أما ليلاً فتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 47° C والصغرى 31° C.

وذكرت صحيفة الوطن الكويتية، كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا اقترحت الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية لـ 5 دول من بينها 4 بلدان عربيــة، ويتعلق الأمر بـ الكويت وسلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا.



وذكرت صحيفة الوطن، رصدت مجموعة من الصور والفيديوهات وصول العاصفة "دانيال" إلى المدن الساحلية في الإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى مطروح في مصر، بعدما تسببت في كوارث في ليبيا واليونان.

وتسببت العاصفة في تغيير الأجواء في المدن الساحلية المصرية، حيث تم حجب رؤية البحر، وبحسب الأرصاد الجوية "وصلت العاصفة دانيال السواحل الليبية أمس مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة لـ الأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة الرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار".

وبحسب الأرصاد "تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب البلاد يوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها، ولذلك لن يكون لها تأثير قوي على المدن المصرية أو تعرض القاهرة للغرق".

اوردت الصحيفة، وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

قالت صحيفة الجريدة الكويتية، بعث أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى د. محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي ليبيا وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وبعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي ليبيا راجيا للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.