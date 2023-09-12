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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نصائح جوهرية لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء العاصفة " دانيال "

نصائح لاصحاب الامراض
نصائح لاصحاب الامراض المزمنة اثناء العاصفة دانيال 

بعد التحذيرات من موجة " دانيال " المحملة بالأتربة والرمال , يعاني الكثير من المواطنين خاصة من أصجاب الأمراض المزمنة من أضرار كثيرة تسببها لهم هذه العاصفة الرملية , لذلك نقدم بعض النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لكي تمر موجة دانيال بسلام وأمان وبدون مضاعفات صحية .. وذلك وفقا لما نشره موقع HealthDayNews


نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء العاصفة دانيال :


- عدم تناول الأطعمة المكشوفة أثناء العاصفة الترابية يؤدى إلى زيادة نمو البكتيريا، والديدان بها ما يسبب إنهاكًا للمعدة، والشعور بالغثيان، وحدوث التسمم .
- عدم أكل أطعمة الشارع لأنها تسبب التهاب الأمعاء والقرحة الهضمية وارتجاع المريء.
- الأطعمة الملوثة بسبب تغيرات الطقس تسبب مشكلات في القولون، لان  الأتربة  تصبح جزءًا  داخل الطعام.
- الجلوس في أماكن جيدة التهوية.
- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.
- شرب كمية وفيرة من الماء، لا تقل عن لترين، لترطيب الجسم وتحسين تدفق الدمل المحمل بالأكسجين إلى الرئتين.
- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المقوية للجهاز المناعي، مثل الخضراوات والفواكه، لتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.
- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، منعًا لدخول الأتربة والغبار إلى الغرف.
- الاهتمام بتنظيف أرضيات المنزل وجميع الأسطح بالمطهرات.
- يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها، دون الإخلال بالجرعة الموصوفة من قبل الطبيب المعالج.

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