نصائح جوهرية لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء العاصفة " دانيال "

بعد التحذيرات من موجة " دانيال " المحملة بالأتربة والرمال , يعاني الكثير من المواطنين خاصة من أصجاب الأمراض المزمنة من أضرار كثيرة تسببها لهم هذه العاصفة الرملية , لذلك نقدم بعض النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لكي تمر موجة دانيال بسلام وأمان وبدون مضاعفات صحية .. وذلك وفقا لما نشره موقع HealthDayNews



نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء العاصفة دانيال :



- عدم تناول الأطعمة المكشوفة أثناء العاصفة الترابية يؤدى إلى زيادة نمو البكتيريا، والديدان بها ما يسبب إنهاكًا للمعدة، والشعور بالغثيان، وحدوث التسمم .

- عدم أكل أطعمة الشارع لأنها تسبب التهاب الأمعاء والقرحة الهضمية وارتجاع المريء.

- الأطعمة الملوثة بسبب تغيرات الطقس تسبب مشكلات في القولون، لان الأتربة تصبح جزءًا داخل الطعام.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

- شرب كمية وفيرة من الماء، لا تقل عن لترين، لترطيب الجسم وتحسين تدفق الدمل المحمل بالأكسجين إلى الرئتين.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المقوية للجهاز المناعي، مثل الخضراوات والفواكه، لتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، منعًا لدخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بتنظيف أرضيات المنزل وجميع الأسطح بالمطهرات.

- يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها، دون الإخلال بالجرعة الموصوفة من قبل الطبيب المعالج.