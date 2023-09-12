مجلس الوزراء اللبناني يقر موازنة العام 2024

أعلن مجلس الوزراء اللبناني إقرار موازنة العام 2024 بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنودها، على أن يحيلها الى مجلس النواب.

من جانبها، ذكرت مصادر وزارية لإذاعة النور أن هناك زيادات جيدة في الإيرادات دون التعرض للناس، حيث جرى إقرار الزيادة التي تريدها الجامعة اللبنانية.

بدوره؛ بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مجلس الوزراء قائلا: “نمر بمرحلة علينا التعاون فيها جميعا”.

ودعا ميقاتي إلى ضرورة التوحد في ملف النازحين السوريين قائلا: “علينا أن نكون يد واحدة لتمر هذه المرحلة الحساسة جدا، وندعو مجلس الوزراء لجلسات متواصلة للوصول إلى خطوات إنقاذية”.

وأضاف رئيس الحكومة من مجلس الوزراء: “الموازنة هو إنجاز جيد جدا”.

وتابع ميقاتي: “في الموازنة الحالية عجز أقل من السنوات السابقة، ونمرّ بمرحلة يجب على الجميع التعاون فيها والموضوع الاقتصادي مهمّ وموضوع النزوح أهمّ".