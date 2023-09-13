برلماني: التوسع في المشروعات الاستثمارية أفضل طريق لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن التوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها هو أفضل الطرق لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.



وقال " المنزلاوى " فى تصريحات له إنه يجب استغلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف تشجيع الاستثمارات وتذليل جميع العقبات أمام جذب الاستثمارات لمصر مؤكداً أن الدعم الرئاسى لقطاعي الزراعة والصناعة يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر، مشيداً بتصريحات

حسام هيبة حول جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية والتى أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وأنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة "بي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح، و"جينافاكس إيجيبت" لتصنيع وتجارة الأمصال، و"ميديا إليكتريك مصر"، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات مطالباً من الحكومة التوسع فى منح الرخص الذهبية للمستثمرين الجادين.



كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بمنظومة التأسيس الالكتروني للشركات بالهيئة العامة للاستثمار ووصول طلبات التأسيس الى 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا والانتهاء من تأسيس 30 شركة منها.



وأكد المهندس محمد المنزلاوى أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس ووضع الهيئة خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني والتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيًا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس معلناً اتفاقه التام مع خطة الهيئة العامة للاستثمار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاح الهيئة فى تسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث.