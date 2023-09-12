ولي العهد السعودي يلتقي السلطان العماني

استقبل السلطان العماني هيثم بن طارق، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها لسلطنة عمان.

وبحسب صحيفة المناطق السعودية، فقد نقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لسلطان عُمان، فيما حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين.



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة .

كما حضر الاستقبال من الجانب العماني شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وذي يزن بن هيثم ال سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وبلعرب بن هيثم ال سعيد.