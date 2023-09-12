عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يلتقي السلطان العماني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل السلطان العماني هيثم بن طارق، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها لسلطنة عمان.

وبحسب صحيفة المناطق السعودية، فقد نقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لسلطان عُمان، فيما حمله  تحياته لخادم الحرمين الشريفين.


وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما حضر الاستقبال  الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة .

كما حضر الاستقبال من الجانب العماني شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وذي يزن بن هيثم ال سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وبلعرب بن هيثم ال سعيد.

ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

سلطنة عمان.. قرار بحظر استيراد الأسماك الحية من هذة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

هيئة الدواء تقرر استبدال بعض جداول الأدوية المخدرة .. تعرف عليها

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

سلطنة عمان تعلن تسجيل فائض مالي بنهاية النصف الأول من 2023

ترشيحاتنا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم الشعب الليبي الشقيق .. أسامة عسكر يصل إلى ليبيا

1000 جنيه.. صرف مكافأة احتفالا بالمولد النبوي| تفاصيل

تحذيرات وجرس إنذار.. موعد انتهاء العاصفة دانيال

الكهرباء ترفع حالة الاستعداد القصوى.. وغرفة عمليات مركزية لمواجهة العاصفة دانيال

زلزال مراكش.. صحف أوروبية تبرز رفض المغرب مساعدات فرنسا

تقديم 434 ألف خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

مناشدات عاجلة.. الصليب الأحمر يسعى لجمع 100 مليون دولار للمغرب

مروة صبرى تكشف سر هجومها على أسما شريف منير.. صور

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ