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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى العاصمة العمانية مسقط، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة خاصة، يلتقي فيها السلطان هيثم بن طارق سلطان عٌمان، وفقا لـ وكالة الأنباء السعودية.

وكان ولي العهد قد غادر نيودلهي مؤخرا؛ بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي عقدت بالعاصمة الهندية، والتقى خلالها رئيسة الهند، ورئيس الوزراء ناريندا مودي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وخلال الاتصال، أعرب ولي العهد السعودي، عن تعازي المملكة في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب.

كما أكد تضامن المملكة السعودية مع المغرب وشعبه الشقيق، موجها الجهات المعنية بالمملكة؛ لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل، للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

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