بديلا عن الكيميائي.. لقاح جديد لعلاج سرطان الرئة.. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن علاج جديد لمرضى سرطان الرئة المتقدم بديلا عن العلاج الكيميائي.

وأوضح التقرير أن العلاج الجديد أظهر نتائج ثورية مقارنة بالعلاج الكيميائي، وهولقاح جديد صنعته شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية .

وتابع التقرير أن التجارب السريرية للقاح الجديد كانت نتائجة متميزة، و44% ممن تلقاو اللقاح بقوا على قيد الحياة".

وأكمل التقرير أن المختصصون أكدوا أن الاستعاضة عن العلاج الكيميائي سينعكس إيجابيا على مرضى سرطان الرئة.

ولفت التقرير إلى أن اللقاح يعمل على تثقيف الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها ، ويعتبر سرطان الرئة الأكثر انتشارا بعد سرطان الجلد.

