تجاوز غير مسبوق.. مستشار زيلينسكي يهين الهند والصين

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، إن الهند والصين لديهما إمكانات فكرية ضعيفة.

وأضاف بودولياك: "مشكلة هذه الدول هي أنها لا تحلل عواقب خطواتها. الإمكانات الفكرية ضعيفة في هذه الدول للأسف.. هذه الدول اليوم تجني الأموال من هذه الحرب، وتجني الأموال بشكل فعال”.

وتابع: "نحن نلتزم باحتياجات تركيا، وهذا، من حيث المبدأ، المصالح الوطنية. يبدو الأمر جيدًا.. نحن نلتزم باحتياجات مصالحنا الوطنية".

وأشار المستشار الرئاسي الأوكراني، إلى أن “الدول المدرجة تستثمر بشكل فعال في العلوم. فالهند، على سبيل المثال، تسافر بالفعل على سطح القمر، لكن هذا لا يعني أن هذا البلد يفهم بالضبط ما هو العالم الحديث”.