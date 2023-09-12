الرئيس الفلسطيني يعزي “المنفي” في ضحايا العاصفة دانيال

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، في ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وتسببت في أزمة إنسانية كبيرة.

وقال الرئيس الفلسطيني "نتابع بأسفٍ وحزنٍ أنباء سوء الأحوال الجوية وإعصار دانيال الذي يجتاح مدينة درنة ومناطق ليبية أخرى، موقعاً العديد من الوفيات والجرحى والمفقودين من أبناء الشعب الليبي الشقيق، إضافة إلى الخسائر المادية الجسيمة"، بحسب البيان الصادر عن رئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تعاطفه وتضامنه مع ليبيا في هذا المصاب الجلل وتقدم باسم دولة وشعب فلسطين والشعب الليبي الشقيق وللعائلات الثكلى، باسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة دانيال في مدينة درنة، إلى 5200 قتيل بحسب ما صرح به المتحدث بإسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.