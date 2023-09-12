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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر العالمي للفتوى: كراهية الحياة أبرز قضية نفسية واجهتنا مع الشباب.. صور

المؤتمر العالمي للصحة
المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023م

شارك الدكتور أسامة الحديدي - مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في الجلسة الحوارية التي شهدها الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، تحت عنوان «الوعي النفسي بالصحة النفسية مسؤولية مشتركة»، على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023م المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

حضر الجلسة الدكتور نعيمة القصير - ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، وكان من بين المشاركين السفيرة نبيلة مكرم - مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور عبدالناصر عمر - أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والأنبا ميخائيل - الأسقف العام ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوزكسية.

وخلال كلمته قال الدكتور الحديدي إن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعمل في جانب الصحة النفسية من خلال مسارين الأول علمي، وفيه نقوم بإصدار محتوى علمي لتعزيز المستوى الفكري والثقافي، والثاني مسار عملي ميداني في المجتمع للنزول إلى أرض الواقع، من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية وندواته ولقاءاته في كافة محافظات الجمهورية، والتي تحدثت مع الشباب عن قضايا نفسية كثيرة.

وأشار إلى أن أهم القضايا النفسية التي واجهها البرنامج وهي مشكلة كراهية الحياة والرغبة في التخلص منها، والرهاب الاجتماعي، إضافة إلى عدد من قضايا المقبلين على الزواج أو المتزوجين التي عالجها المركز من خلال أساتذة متخصصين في الطب النفسي والاجتماع والتربية والسلوك وعلوم الدين والشريعة.

كما أشار إلى استحداث المركز لوحدة الدعم النفسي تحت شعار «أنت غال علينا» في 18 سبتمبر عام 2021م، بغرض الاستماع للشباب والوقوف على أهم مشاكلهم وتقديم دعم نفسي يساعدهم على مواجهتها، مؤكدًا أن الوحدة تتلقى الاتصالات عبر الخط الساخن 19906، كما تستقبل من يحتاج لمقابلة مع علماء ومختصين في مقر الوحدة بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

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الأزهر أسامة الحديدي الصحة والسكان الصحة النفسية القضايا النفسية

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