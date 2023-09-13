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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهلي يستعد لـ السوبر الإفريقي| موعد انضمام ثنائي الفريق.. وصدمة قوية قبل مواجهة اتحاد العاصمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تطورات كثيرة حدثت في نادي الأهلي في سنُلقي نظرة على أحداثها في هذا التقرير ونتعرف على موعد انضمام الثنائي علي معلول وبيرسي تاو للفريق، وسنكشف عن تفاصيل مهمة تتعلق بمباراة الفريق والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن.

 

 

موعد انضمام الثنائي الجديد

ووفقًا لمصادر داخل النادي، قام خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتحديد موعد التحاق الثنائي علي معلول وبيرسي تاو بالبعثة الفنية للفريق. حيث من المتوقع أن يلحق الثنائي ببعثة الأهلي في السعودية بعد انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما.

 

استعدادات الفريق

ويأتي هذا الانضمام في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي. ومن المعروف أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اختتم تدريباته استعدادًا لهذه المباراة.

تجديد التفاؤل

تجدر الإشارة إلى أن هذا الانضمام يأتي في إطار جهود الفريق لتجديد التفاؤل وزيادة خياراته في المباريات القادمة. وقد حرص الجهاز الفني واللاعبون على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

 

غياب عمرو السولية

ومن الجدير بالذكر أن نجم المارد الأحمر عمرو السولية سيغيب عن مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي. ويعود ذلك إلى إصابة السولية بتمزق في العضلة الخلفية والتي جعلته يغيب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

 

 

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري 

 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.


 

 

في الختام، يبدو أن نادي الأهلي المصري يعمل بكل جدية على تجهيز فريقه لمباراته الهامة ضد اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي. إن انضمام الثنائي علي معلول وبيرسي تاو يعزز من قوة الفريق، وعلى الجماهير أن تترقب أداء الفريق وتحمل التوقعات العالية.

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