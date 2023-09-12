سهلة وسريعة.. طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية

تعتبر طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية من الأكلات الآسيوية الجديدة، السهلة اللذيذة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجلب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج، وهي من وصفات المطبخ التايلاندي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل مننصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد،وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية

طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية

مقادير طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية:

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كيلو دجاج مفروم

1 كوب صوص الفلفل الحلو الحار التايلاندي

12 أوراق خس كبيرة (من 2 رأس خس)

¼ كوب فول سوداني محمص جاف، مفروم

½ بصل أحمر صغير مقطعة إلى شرائح

1 حبة من الهالبينو المقطع شرائح

أرز للتقديم

طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية:

_ نسخن الزيت في مقلاة متوسطة غير لاصقة على نار متوسطة عالية حتى يسخن، ولكن دون أن يتصاعد منه الدخان.

_ يضاف الدجاج ونحمره، مع تفتيته بملعقة خشبية، حتى يختفي منه اللون الوردي، لمدة 5 دقائق.

_ نخفف النار إلى درجة متوسطة، وتضاف الصلصة الحلوة الحارة التايلاندية مع التقليب.

_ نترك المزيج يطهى حتى ينضج الدجاج، لمدة 3 دقائق.

_ نقسم الدجاج والصلصة بين أوراق الخس ونزين الوجه بالفول السوداني، البصل والهالبينو.

_ ثم نقدم لفافات الخس بالدجاج بجانب الأرز.