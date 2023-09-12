عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية

طريقة عمل لفافات
طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية

تعتبر طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية من الأكلات الآسيوية الجديدة، السهلة اللذيذة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجلب الأطفال والكبار.

 

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم

صحية للفطور.. طريقة عمل حلى التمر والشوفان

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج، وهي من وصفات المطبخ التايلاندي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل مننصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد،وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية

 

طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية

 

مقادير طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية:

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 كيلو دجاج مفروم
1 كوب صوص الفلفل الحلو الحار التايلاندي
12 أوراق خس كبيرة (من 2 رأس خس)
¼ كوب فول سوداني محمص جاف، مفروم
½ بصل أحمر صغير مقطعة إلى شرائح
1 حبة من الهالبينو المقطع شرائح
أرز للتقديم

 

طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية:

_ نسخن الزيت في مقلاة متوسطة غير لاصقة على نار متوسطة عالية حتى يسخن، ولكن دون أن يتصاعد منه الدخان. 

_ يضاف الدجاج ونحمره، مع تفتيته بملعقة خشبية، حتى يختفي منه اللون الوردي، لمدة 5 دقائق. 

_ نخفف النار إلى درجة متوسطة، وتضاف الصلصة الحلوة الحارة التايلاندية مع التقليب.

_ نترك المزيج يطهى حتى ينضج الدجاج، لمدة 3 دقائق.

_ نقسم الدجاج والصلصة بين أوراق الخس ونزين الوجه بالفول السوداني، البصل والهالبينو.

_ ثم نقدم لفافات الخس بالدجاج بجانب الأرز.

لفافات الخس لفافات الخس بالدجاج لفافات الخس بالدجاج التايلاندية طريقة عمل لفافات الخس بالدجاج التايلاندية المطبخ التايلاندية الأكلات الآسيوية المطبخ التايلاندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موضوعات متعلقة

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل ستروجانوف باللحم والمشروم

نشرة المرأة والصحة: هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف..كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات.. الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مشبعة وشهية.. طريقة عمل ساندويتشات تاكو باللحم المفروم

أعراض تحذيرية للإصابة بجرثومة المعدة.. أبرزها ضيق التنفس

ترشيحاتنا

انفجارات تهز زابوريجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ