في أقل من نصف ساعة.. حضري كرات الكاكاو بالحليب المحلى

تعتبر طريقة عمل كرات الكاكاو بالحليب المحلى من الحلويات السهلة والشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل، وتتميز بطعمها اللذيذ، وهي من الحلويات التي تقدم في الغالب مع الشاي أو القهوة.

قدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل كرات الكاكاو بالحليب المحلى، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كرات الكاكاو بالحليب المحلى

طريقة عمل كرات الكاكاو بالحليب المحلى

مقادير طريقة عمل كرات الكاكاو بالحليب المحلى :

1 علبة حليب مكثف محلى

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

½ كوب شوكولاتة الفارميسيل

طريقة عمل كرات الكاكاو بالحليب المحلى :

_ في وعاء على نار متوسطة، نذيب الزبدة ثم يضاف لها الحليب المكثف ثم الكاكاو مع التقليب بشكل مستمر حتى يثقل القوام.

_ نترك المزيج يبرد قليلا بعد رفعه، ثم ندهن يدك بقليل من الزيت، ونصنع من الخليط كرات صغيرة.

_ نغمس كرات الكاكاو في الشوكولاتة الفارميسيل حتى تغطيها من كل الجوانب.

_ ثم نرصها في طبق التقديم، ونكرر العملية نفسها حتى انتهاء الكمية.