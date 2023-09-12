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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تقدم رسميا ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 2

ساعة أبل الذكية Apple
ساعة أبل الذكية Apple Watch Ultra 2

كشفت شركة Apple أبل الأمريكية رسميا عن ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 2، وذلك ضمن مؤتمرها السنوي المخصص لإطلاق هواتف آيفون الجديدة iPhone 15، والذي يأتي هذا العام تحت اسم "Wonderlust".  

 

وحصلت ساعة أبل الذكية Apple Watch Ultra 2 على بعض أكبر التغييرات التي سيراها مستخدمو Apple Watch هذا العام ستأتي مع نظام التشغيل watchOS 10، الذي يجلب أدوات وأيقونات التطبيقات المعاد تصميمها وميزات رسم الخرائط وركوب الدراجات الجديدة إلى واجهة الساعة.

 

وتحتوي ساعة أبل الذكية Apple Watch Ultra 2 على شاشة مطورة والتي تم تصنيفها بـ 3000 شمعة في المتر المربع، والتي تقول أبل إنها ألمع شاشة حصلت عليها Apple Watch على الإطلاق. 

 

وتدعي شركة أبل أن المستخدمين سيحصلون على 72 ساعة من الشحن عندما تكون الساعة في وضع الطاقة المنخفضة، كما أن العلبة مصنوعة من التيتانيوم المعاد تدويره بنسبة 95 % .

 

 

ويمكن طلب ساعة أبل الذكية Apple Watch Ultra 2 مسبقًا مقابل 799 دولارًا وسيتم شحنها في 22 سبتمبر. 

 

 

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