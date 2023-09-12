ماكرون يهاتف المنفي بعد ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر فيه عن تعازيه ومواساته لضحايا إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة والجبل الأخضر.

وأكد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي أن فرنسا ستقدم المساعدات العاجلة والإغاثة الإنسانية اللازمة للمتضررين، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في هذه الظروف العصيبة، بحسب البيان الصادر من رئاسة المجلس الانتقالي الليبي.

وأشاد "المنفي" بهذه الخطوة الكريمة من الجانب الفرنسي، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وارتفعت حصيلة القتلى في ليبيا إلى أكثر من 5200 شخص، جرّاء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى جانب فقدان 8250 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وإنقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.