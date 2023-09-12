أحمد مهنا: رصيد أي حزب في الشارع وليس البنك

قال أحمد محمد مهنا، أمين شباب حزب الحرية، أن الحزب كان حريص على التواجد في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية، ومنذ اليوم الأول لتأسيس الحزب ولدينا إدراك ان رصيد الحزب يكون في الشارع وليس البنك.

جاء ذلك فى كلمته ضمن فعاليات ملتقى شباب مصر "مشاركة من أجل الوطن" والذي يعقد برعاية أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية والنائب تسير مطر، والنائب الدكتور محمود حسين والنائب احمد دياب واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ والدكتورة النائبة غادة علي والنائب احمد عبد الجواد والنائب محمد السباعي والنائب مجدي مرشد.

ولفت إلى أن مصر محظوظة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بالشباب ودورهم في البناء وقدم لهم الكثير، وشباب مصر تعامل مع هذه الجهود بالعمل والبناء وهذه رسالة للجميع في أن الشباب دائما قادر على التحدي.

وأكد أهمية أن يشارك الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ردا لجميل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل على تمكين الشباب بشكل حقيقي في مصر.