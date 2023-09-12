أول ظهور لـ داليا شوقي بعد تعرضها للانتقادات بسبب سفاح الجيزة

حرصت الفنانة داليا شوقي على حضور العرض الخاص لفيلم “فوي فوي” بطولة زوج شقيقتها الفنان محمد فراج مساء اليوم في إحدى مولات 6 أكتوبر، وذلك بعد تعرضها لانتقادات بسبب دورها في مسلسل سفاح الجيزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر العرض الخاص لفيلم فوي فوى الفنان بيومي فؤاد أحد أبطال العمل، كما حرصت علي الحضور زوجة بطل الفيلم محمد فراج ، الفنانة بسنت شوقي.

ذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.



وكان آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل حرب والذي شارك في بطولته الفنان أحمد السقا وعرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.