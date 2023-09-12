تايوان تخطط لقلب الموازين في حربها مع الصين.. تفاصيل

قال وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد، إن تايبيه ستنتج 700 طائرة عسكرية و7000 طائرة بدون طيار تجارية بحلول عام 2028.

كما وقالت وزارة الدفاع التايوانية في تقريرها السنوي، أن الصين تعزز قوتها الجوية على طول الساحل المواجه لتايوان بنشر مقاتلات وطائرات بدون طيار جديدة بشكل دائم في قواعد جوية موسعة. حسبما ذكرت وكالة “فرانس ٢٤”.

وأكدت الدفاع التايوانية، أن الصين تستخدم "التدريب والتمارين القتالية الحقيقية لتعزيز استعدادها ضد تايوان".

وأضافت: "لقد أكملت سلطات الشيوعية في الصين توسعة المطارات على طول سواحل قائدهم المسؤول عن المسرح في شرق وجنوب شرق آسياء، وأعادت نشر مقاتلات وطائرات بدون طيار جديدة لإقامة محطة دائمة هناك".

وأشارت إلى أن التدريبات المتكررة للصين شمال وجنوب تايوان وإلى المحيط الهادئ تظهر جهودها لـ"إخافة" تايوان من شرقها وغربها.