أبرزها «تريند»| حاكم الشارقة: نرفض تسجيل وإضافة كلمات أجنبية على اللغة العربية

بداعي أنها دارجة

أكد الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم الشارقة رفضه لتسجيل وإضافة كلمات أجنبية على اللغة العربية بداعي أنها دارجة، موضحًا أنه سيشارك في اجتماع مجمع اللغة العربية في القاهرة الذي سيعقد 2 أكتوبر المقبل لمناقشة جميع الكلمات الأجنبية التي سجلت منذ 4 سنوات بجانب كلمة "تريند" وذلك للمطالبة بإعادة حتى الكلمات التي تم الاعتراف بها مشدداً على أن التغيير في اللغة العربية ليس سهلاً وأن لا أحد يجرؤ على ذلك.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: "إن استخدام الكلمات الأجنبية أصبح أمراً مبالغاً فيه فمنذ 4 سنوات تجمعت كلمات وأصبح البعض يستخدمها واعتبر أنها دخلت على الكلمات المستخدمة والآن أضافوا كلمة "تريند" ولم يعترفوا بها وإنما أضيفت فقط وهذا خطأ في التعبير والناس أخذت بها".

وأضاف حاكم الشارقة : أن هذه الكلمات التي سُجِلت منذ 4 سنوات ليس معترفاً بها ولكنها كأنها أُعتُرِف بها والآن أنا كعضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة نطالب بإعادة حتى الكلمات الأجنبية التي تم الاعتراف بها، فالتجاوزات التي حدثت نريد أن نعيدها ولا نريد أن نعترف بأشياء إضافية وإنما المسألة هي تصحيح ما فات، وفي هذا الشأن قالوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة بما أنكم تريدون إعادة مناقشة جميع هذه الكلمات في 2 أكتوبر إذاً ضعوا بين هذه الكلمات كلمة "تريند" فأنا اقترحت أن تستبدل كلمة "تريند" بكلمة "متداول" أو "قمة التداول".

وقال القاسمي : "نحن على تواصل مع الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة وقد أجريت معه اتصالين خلال هذه الفترة بخصوص هذا الموضوع مع العلم بأن مجمع اللغة العربية في القاهرة لا يدخله إلا أبناء مصر وأنا مُستثنى فهم يعتبرونني من أبناء مصر حيث تم استثنائي بمرسوم جمهوري، فالأمر ليس بالسهل ونحن بحمد الله أعضاء فاعلين ولن نترك هذه المصطلحات تتوغل في لغتنا".

وأضاف أنه ليس بالسهل ولا يجرؤ أحد على أن يغير في اللغة وعلى المجامع اللغوية أن تنقح الكلمات فهناك بعض الأشخاص "المتغربين" ولكن هذه لغتنا خاصتنا ونحن نحافظ عليها فنبشر الإخوة في المجامع ونطمئنهم.