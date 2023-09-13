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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة إلهام شاهين .. أحمد فهمي يكشف عن بوستر مسلسل "الفريدو"

صدى البلد

كشف الفنان أحمد فهمى عن البوستر الرسمى لمسلسل “الفريدو” عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وظهر فهمى على البوستر برفقة الفنانة إلهام شاهين وكتب :" فى حب بيبتدى ويخلص وحب عمره ماينتهى".

ونشرت الفنانة إلهام شاهين عددا من الصور من كواليس العمل برفقة عدد كبير من الأبطال أبرزهم أحمد فهمي وأحمد فريد .

ومن ناحية اخرى طرح المؤلف عمرو محمود ياسين البوستر الدعائى الأول لمسلسل ألفريدو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلق المؤلف عمرو محمود ياسين على البوستر قائلا: بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود ... إنتاج احمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل إخراج عصام نصار .. من تأليفي و ورشتي الجديدة My way حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهبة المتميزة سارة مصباح، و الموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل.

 

عصام نصار يتحدث عن المسلسل

وكشف المخرج عصام نصار عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد الفريدو بطولة إلهام شاهين وندى موسى وأحمد فهمي.

وأكد عصام نصار فى تصريح خاص لصدى البلد أن تجربة مسلسل مكون من 10 حلقات من أصعب التجارب التي يمر بها أى مخرج، لكونها تحتاج إلى تركيز كبير جدا سواء من الممثلين المشاركين فى العمل مرورا بالمؤلف والمخرج.

وأضاف نصار أن المسلسل لم يتم تحديد موعدا لعرضه لكنه سوف يستغرق ما يقرب من شهر تصوير ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.
 

أحمد عبد العاطي الفنانة إلهام شاهين المؤلف عمرو محمود ياسين الفنان احمد فهمى عمرو محمود ياسين مسلسل ألفريدو

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