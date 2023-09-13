روي فيتوريا: لا أحب الخسارة لكن المباراة في ظروف صعبة

أعلن الإعلامي أحمد شوبيرعن تصريحات روي فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : 🗣️ روي فيتوريا : لا أحب الخسارة لكني فخور باللاعبين الذين خاضوا هذه المباراة في ظروف صعبة، هناك بعض اللاعبين الذين شاركوا للمرة الأولى مع المنتخب، وكذلك لاعبي خط الدفاع جدد ولم يشاركوا مع بعضهم كثيراً. ⚽🇪🇬

وخسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء