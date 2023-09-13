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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شرب المياه.. المشي 30 دقيقة.. أخصائي علاج طبيعي ينصح لآلام العظام

صدى البلد

أكد الدكتور ماركو جوزيف، أخصائي العلاج الطبيعي، أن حركة الجسم طوال الوقت هي علاجه، محذرا من البقاء بحركة أو وضعية ثابتة للجسم بفترة طويلة.

ونصح "جوزيف"، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة دي ام سي، بتغيير الحركة أو المشي كل 30 أو 40 دقيقة لفك عضلات الجسم، منوها إلى أن الأشخاص الذين يجلسون لفترة طويلة أمام اللابتوب، عليهم تحريك و تغيير مكانه كل ساعتين.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي، أن تغيير وضعيات الجلوس هام لتجنب مشاكل و ألام الكتف و الرقبة و الظهر، لافتا إلى ضرورة شرب الماء باستمرار لصحة العضلات.

نصائح لفك ألام الرقبة

ونوه، إلى أن الاستحمام الدافئ يريح ألام الرقبة، بالإضافة إلى بعض التمارين مع التنفس لفك ألام الرقبة بأي وقت خلال اليوم.

استخدام حقائب الظهر بدلا من اليد

وتابع، أن استخدام حقائب الظهر بدلا من حقائب اليد، يقوم بالتوازن بين الكتفين لتحمل الوزن بدلا من حملها على كتف واحد، و ذلك تجنبا لمشاكل الظهر، مع ضرورة التبديل بينهم. 
 

الجسم العلاج الطبيعي عضلات الجسم آلام الكتف الرقبة نصائح لفك ألام الرقبة

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