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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات التأمين الصحي الشامل

صدى البلد

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بجولة تفقدية في محافظة الدقهلية.

واستهل الدكتور أحمد السبكي، جولته التفقدية، باللقاء مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حيث ناقشا آخر المستجدات والتطورات لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتفقدا الموقف التشغيلي للمشروعات بمركز شربين، كما تفقدا الأراضي المقترحة لإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، إضافة إلى المواقع المقترحة للمقر الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية بالدلتا بمدينة المنصورة الجديدة لموقعها الجغرافي المميز الرابط بين 4 محافظات.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، بمعدلات الإنجاز ومدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ مشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بالدقهلية، مؤكدًا الجهود المبذولة في الدقهلية للنهوض بقطاع الصحة، وسعادته البالغة للوجود على أرض محافظة الدقهلية العريقة التي أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات حتى أصبحت عاصمة مصر الطبية، وقائلًا "إنه لفخر وشرف كبير حصول الدقهلية على المركز الأول في معدلات تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة حسنت مؤشرات جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر.

وأضاف السبكي، أنه ننفذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بإتمام عملية التشغيل الرسمي لكافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام بالتوازي مع استعدادات المرحلة الثانية، ومشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة هي كلمة السر لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بكافة فئات الشعب.

وتابع السبكي: نثمن جهود الجميع الذين شاركوا في إنجاح النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ونؤكد على استمرارنا في دعم وتعزيز الخدمات الصحية في الدقهلية وجميع أنحاء مصر، وسنستمر في العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق رؤية تؤمن حقوق واحتياجات جميع المواطنين، ولافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ الدقهلية على إطلاق برنامج معايشة للأطقم الطبية والإدارية بالمحافظة للتدريب على نظم الميكنة وإدارة المنشآت بمستشفيات ووحدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي، أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات، مثل مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتًا إلى حدوث نقلة نوعية شكلاً ومضمونًا في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية في جميع التخصصات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الطفرة التي تشهدها المحافظة في القطاع الصحي، والدعم الكبير المتواصل من الدولة للتطوير والارتقاء المستمر بمنظومة الخدمات والرعاية الصحية بالمحافظة، ومشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء فخامة الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

وأضاف الدكتور أيمن مختار، أن الدولة أنفقت 158 مليار جنيه فاتورة مشروعات التنمية واستثمارات البنية التحتية في مختلف القطاعات بالمحافظة منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولافتًا إلى أن تكلفة مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2,5 مليار جنيه والتي استهدفت تطوير 29 وحدة ومركز طب أسرة وإنشاء مستشفى مركزي بشربين سعة 250 سرير وتطوير نقاط الإسعاف، وتابع: نطمح أن تحظى محافظة الدقهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أقرب فرصة لخدمة كافة محافظات الدلتا، كما نسعى لتنفيذ شراكات مع كافة الوزارات وهيئات الدولة لتأهيل الكوادر البشرية في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي لأهميته القصوى للمواطن.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية، عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى عدد من مسئولي مشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة.

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