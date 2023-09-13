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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر ستظل السند الحقيقي لدعم الدول العربية في مواجهة المحن

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة الاشقاء بليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاخوية التى تربط بين مصر والمغرب وليبيا وأن مصر كانت ولاتزال وستظل السند والداعم الحقيقى لكل الدول العربية الشقيقة والوقوف بكل ماتمتلك بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن القيادة السياسية أكدت للرأى العام المصرى والعربى أنها حريصة كل الحرص على دعم وتقديم المساعدة بجميع الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا وزلزال المغرب الذي راح ضحيتهما مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

مؤكداً أن الواقع والتاريخ أكدا أن مصر لاتتأخر لحظة فى تقديم المساعدات للدول الأشقاء وهذا ليس بجديد عليها فدائمًا مصر تقدم كل الدعم لهم ومواقفها التاريخية على مر العصور تؤكد ذلك وتوجه الدكتور محمد سليم بخالص التعازي للمغرب وليبيا ولاسر الضحايا متوجهاً بالدعاء الى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويهم واسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المغرب ليبيا القيادة السياسية إعصار دانيال

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