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أمطار تضرب القاهرة| موعد انتهاء العاصفة دانيال وسر تحذير الأرصاد

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن اخر مستجدات العاصفه دانيال حيث فان  مصر تقع اليوم تحت تأثير العاصفة دانيال التي سبق وضربت ليبيا، إلا أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها بمجرد دخول المنخفض الجوي للأراضي المصرية، وعلى الرغم من ذلك بدأ تأثيره يظهر على الجزء الشمالي من الجمهورية وحتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.


و يظهر تأثير العاصفة دانيال من خلال تكوين السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤدي إلى تساقط الأمطار الخفيفة على أغلب السواحل الشمالية، تصل إلى متوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد هذه الأمطار جنوبًا لتؤثر على محافظات جنوب الوجه البحري وامتدادًا لمحافظات القاهرة الكبرى.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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