مجهولون يقتحمون مقر شركة بمدينة نصر ويستولون على محتوياتها

اقتحم مجهولون مقر شركة بمدينة نصر وتمكنوا من سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من مدير إحدى الشركات لتجارة الهواتف المحمولة قرر بإكتشافه واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل مقر الشركة عمله الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى .

المتهمون

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" وأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع عدد 3 هواتف محمولة ، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" شخصين مقيمين بمحافظة قنا أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 3 هواتف وسماعة -مبلغ مالى .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان ، أيداها وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع باقى الهواتف المُستولى عليها لأشخاص "غير معلوم بياناتهم " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .