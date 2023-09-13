إزالة فورية لـ "حظيرة مواشي" خلف مدرسة بالغردقة لحماية المنشآت التعليمية

شرعت السلطات المحلية في مدينة الغردقة في تنفيذ إجراءات إزالة فورية لحظيرة مواشي تقع خلف مدرسة أحمد عرابي، وذلك استجابةً لشكوى واردة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة الغردقة.

قرر أحمد مهدي، رئيس حي شمال الغردقة، تكليف عبدالرحمن نورالدين وسمير يوسف، مسئولي قسم البيئة بالمنطقة، بالمباشرة بعمليات الإزالة الفورية للحظيرة المخالفة. تأتي هذه الإجراءات استناداً إلى توجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، الرامية إلى التصدي لجميع أشكال التعديات والمخالفات وإزالتها فوراً بهدف حماية ممتلكات الدولة والمنشآت التعليمية.

ويعكف الفريق المختص حاليًا على تنفيذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحظيرة وتأمين المنطقة بما يحقق السلامة والحماية للمدرسة وممتلكاتها، وذلك في إطار التزام السلطات المحلية بالحفاظ على المنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والمعلمين.